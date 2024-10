Boca Juniors-Argentinos Juniors (lunedì 07 ottobre 2024 ore 02:00): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 5 ottobre 2024) Alla Bombonera di Buenos Aires per la Diciassettesima Giornata della Liga Profesional, l’Argentinos Juniors in grossa crisi fa visita ai padroni di casa del Boca Juniors. Gli Xeneizes sembrano ormai aver abbandonato ogni speranza di ritornare in corsa per il successo nel torneo dopo le tre pesanti sconfitte consecutive maturate con Racing Club (1-2), River InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici (Infobetting.com) (Di sabato 5 ottobre 2024) Alla Bombonera di Buenos Aires per la Diciassettesima Giornata della Liga Profesional, l’in grossa crisi fa visita ai padroni di casa del. Gli Xeneizes sembrano ormai aver abbandonato ogni speranza di ritornare in corsa per il successo nel torneo dopo le tre pesanti sconfitte consecutive maturate con Racing Club (1-2), River InfoBetting: Scommesse Sportive e

Infobetting.com - Boca Juniors-Argentinos Juniors (lunedì 07 ottobre 2024 ore 02:00): formazioni, quote, pronostici

Boca Juniors alla ricerca del nuovo allenatore: un ex calciatore del Real in pole - Il Boca Juniors continua la ricerca al nuovo allenatore e una soluzione è diventata caldissima nelle ultime ore: stiamo parlando dell’ex centrocampista del Real Madrid e della nazionale argentina Fernando Gago, secondo la stampa argentina. Il Boca è alla ricerca di un manager dopo le dimissioni ... (Calcioweb.eu)

Boca Juniors in crisi: il nuovo allenatore sarà un ex Roma - Franco Jara e Nicolas Fernandez firmano la vittoria del Belgrano per 2-0 contro il Boca Juniors, tredicesimo in classifica con 21 punti in 16... (Calciomercato.com)

Dybala è un problema, lo mandano via: “scelta di cuore” - Paulo Dybala sta diventando un problema serio per la Roma, visti i continui infortuni: a gennaio lo mandano via ma non va in Arabia Saudita.(calciomercatoweb.it)

UFFICIALE – Eterno Cavani: il Matador ha rinnovato col boca juniors per altri due anni! - Dopo gli spifferi degli ultimi giorni, è ora giunta l'ufficialità: Edinson Cavani ha rinnovato il suo contratto col boca juniors!(ilnapolionline.com)

“Resto qui per vincere”. Cavani rinnova col boca juniors, a Buenos Aires fino al 2026 - Edinson Cavani ha rinnovato il contratto col boca juniors fino a dicembre del 2026, confermando le indiscrezioni delle ultime settimane ...(gauchonews.it)