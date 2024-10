Atalanta il bilancio di Gasperini | mi aspettavo di meno… la frecciata sul calciomercato

(Di sabato 5 ottobre 2024) E’ inevitabilmente soddisfatto Gian Pierodopo il netto successo dell’contro il Genoa con il punteggio di 5-1. “La squadra è già in crescita da parecchie settimane, poi è chiaro che i risultati fanno perdere il giudizio e la ragione. È vero che abbiamo bucato la partita col Como, ma prima c’è stata la gara con l’Arsenal. A Bologna abbiamo fatto un’ottima gara, ogni tanto succede di sbagliare un tempo o una partita quando si gioca con questa frequenza”. Così l’allenatore nerazzurro in conferenza stampa dopo la partita. “Retegui? E’ stato molto preciso e partecipe del gioco. La sosta? Sì, siamo in un momento di evoluzione, fermarli adesso mi dispiace. Questa squadra ha una buona condizione, stiamo entrando nell’abitudine a recuperare. Un? Midi meno per quella che è stata la rivoluzione in estate, ma ci sono state belle risposte. (calcioweb.eu)