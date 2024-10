Ttg e Inout 2700 espositori e 1000 buyer

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) A Rimini Tttg Travel Experience e-The Contract Community, si attendono 2.700, più di 1.000da 75 paesi, 55 start-up con le migliori innovazioni di settore e più di 250 speaker che interverranno negli oltre 200 talk sui palchi delle nove arene dedicate a confronti e dibattiti. Dal 9 all’11 ottobre tornano infatti in fiera le manifestazioni italiane di riferimento per la promozione del turismo mondiale e l’accoglienza turistica, organizzate da Italian Exhibition Group. Il programma conta ospiti di fama internazionale con appuntamenti che si focalizzeranno sullo stato attuale del turismo, partendo dai dati più recenti: la stagione estiva 2024 infatti restituisce un bilancio positivo per l’Italia, con oltre 215 milioni di presenze, secondo i dati Fipe-Confcommercio, e una crescita dell’1,6% rispetto all’estate 2023.