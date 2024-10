Tragedia familiare investe la moglie per errore in retromarcia | muore a 67 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Sta suscitando forte sgomento in queste ore l'incidente stradale in cui una donna è morta investita dall'auto condotta dal proprio marito. Un terribiledi manovra. Laè avvenuta il 3 ottobre, dopo che la coppia aveva fatto visita ad alcuni parenti. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e il trasporto immediato in ospedale, la donna è deceduta a causa delle gravi ferite riportate: aveva 67. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Ma cosa è successo esattamente? La dinamica dell'incidente ha lasciato tutti sena parole. Secondo le prime ricostruzioni infatti, l'uomo, un pensionato di 73, alla guida di una Ford Fiesta, ha effettuato una manovra senza accorgersi della presenza delladietro di sé, travolgendola completamente. L'incidente è avvenuto in un centro residenziale nei pressi di Roma.