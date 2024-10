Taylor Swift non era già viva nel 1981

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il 3 ottobre è stato pubblicato su TikTok un video in cui si vede lo screenshot della pagina Wikipedia della cantautrice statunitense, in cui viene evidenziata con un cerchio la sua data di nascita, ossia il 13 dicembre 1989. Sotto lo screenshot si vede anche il video di una pubblicità di bambole del, in cui appare una giovane donna che sembra somigliare a. Tra gli hashtag presenti nel post c’è anche «#mistero». Il contenuto suggerisce che la donna nello spot sia la popstar americana. Ci sarebbe dunque qualcosa che non va, visto cherisulta essere nata nel 1989 e la pubblicità risale a 8 anni prima. Si tratta di una notizia falsa, che si rifà alla teoria cospirativa secondo cuisia una “time traveller”, ossia sia in grado di viaggiare nel tempo.