Scherma i campioni olimpici e paralimpici a Milano per l’evento Frecciarossa & Partners

(Di venerdì 4 ottobre 2024)– Le medaglie dellaazzurra ai Giochidi Parigi 2024 brillano nella serata “”. Nella suggestiva location del Museo nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci di, in un evento ricco di “stelle” dello sport e non solo, una delegazione didella FIS è stata protagonista di un momento speciale cheha voluto dedicare alle Federazioni, alle Leghe e agli eventi principali che sostiene. Standing ovation per la rappresentanza degli schermidori che hanno emozionato milioni d’italiani questa estate sulle pedane del Grand Palais.