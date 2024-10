Sassuolo-Cittadella | le probabili formazioni | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Gara valida per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Per avvicinarsi ancor di più ai primi posti gli emiliani dovranno vedersela contro i veneti che non si stanno esprimendo al massimo.si giocherà sabato 5 ottobre 2024 alle ore 15 presso il Mapei Stadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I neroverdi, dopo un inizio balbettante, hanno incominciato ad ingranare ed ora si ritrovano terzi in classifica. Prima del pareggio contro lo Spezia, la squadra di Grosso ha infilato tre vittorie consecutive non subendo nessun gol. Continuando così, le speranze di raggiungere la promozione sono più che legittime. I veneti non riescono a risollevarsi da un avvio modesto tanto da scivolare in zona playout.