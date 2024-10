Sarah Paulson potrebbe tornare nel franchise di American Horror Story

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024)è una presenza fissa nella serie antologicadi Ryan Murphy fin dal suo ruolo ricorrente nella prima stagione della serie FX del 2011, retroattivamente intitolata Murder House. Mentre promuoveva il suo nuovo thriller Hulu Hold Your Breath, Robin Roberts di Good Morning America le ha chiesto se sarebbe tornata di nuovo nel. “Penso che ci siano grandi possibilità che io torni ad“, ha detto. “Ho incrociato tutti i miei punti. Vorrei farlo più di ogni altra cosa. È casa mia. È dove ho iniziato“. Ha continuato, “Ho avuto modo di interpretare, sai, sette personaggi diversi in sette anni, il che per un’attrice è la cosa più emozionante, emozionante, e consente anche al pubblico di essere pronto per qualsiasi cosa tu stia per fare perché non sono legati a una cosa specifica che fai.