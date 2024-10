Previsioni meteo per il 4 ottobre 2024 | maltempo e temperature sotto la media in arrivo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L’inizio diporta un cambio drastico nelle condizionirologiche, segnando ufficialmente l’dell’autunno con una serie di eventi atmosferici estremi. Il 4sarà caratterizzato dadiffuso in molte regioni italiane, con un netto abbassamento delle, piogge abbondanti e temporali in diverse zone del Paese. Ecco nel dettaglio leper questa giornata. Piogge e Temporali inCrediti: Freepik – VelvetMagLeper il 4mostrano un peggioramento delle condizionirologiche su gran parte del territorio italiano. Il Nord Italia sarà interessato da piogge intense e temporali, soprattutto nelle regioni di Piemonte, Lombardia e Liguria. In queste aree, l’intensità delle precipitazioni potrebbe causare accumuli importanti d’acqua in breve tempo, con il rischio di allagamenti nelle zone più vulnerabili.