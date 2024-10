Occupano abusivamente casolare denunciati in cinque

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Reggio Emilia, 4 ottobre 2024 –undi campagna e lo trasformano in un lurido residence: 5 uomini di origine straniera e senza fissa dimora, di età compresa fra i 23 e i 41 anni, sono finiti nei guai. Sono infatti statiper invasione di terreni o edifici dai carabinieri. In luglio il proprietario e l’affittuario del cascinale disabitato, ubicato nelle campagne santilariesi, si sono presentati in caserma per denunciare la presenza di ignoti nell’immobile. Nel corso delle attività quotidiane, in più occasioni, avevano infatti notato che alcuni extracomunitari spesso si fermavano a bivaccare e dormire nello stabile, raggiungendolo in bicicletta. Ovviamente né proprietario né affittuario se la sentivano di invitare gli abusivi ad andarsene.