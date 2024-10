MP3 310 lo scooter a tre ruote di Piaggio si evolve

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 4 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – L’universo MP3, loa tredi, continua adre e a crescere. MP3 310 dai fratelli maggiori 400 e 530 eredita contenuti tecnologici e lo stile sportivo e completa l’offerta per chi cerca una alternativa più pratica ma sicura quanto l’automobile. MP3 310 è un veicolo compatto e dinamico che però non rinuncia a un livello di comfort superiore e ai contenuti tipici dei grandiGT ed è guidabile con la sola patente auto, grazie alla tecnologia a tre. Il sistema di sospensione anteriore a quadrilatero articolato e la doppia ruota anteriore sono elementi unici e distintivi che rendono la guida stabile in curva, superiore a quella deglitradizionali. La tenuta di strada eccellente si avverte sull’asfalto bagnato o in condizioni di scarsa aderenza.