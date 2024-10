LIVE MotoGP GP Giappone 2024 in DIRETTA | Bagnaia sfida Martin tra qualifiche e Sprint con l’incognita pioggia

Leggi tutta la notizia su oasport

Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale del day-2 del GP del, sedicesimo appuntamento del Mondiale di. Il weekend nipponico entra nel vivo con lee laRace. Si riaccende latra Francescoe Jorge. Dopo il GP d'Indonesia i due piloti sono separati da 21 punti in favore dello spagnolo. Nelle pre-l'iberico ha mostrato un miglior feeling sul giro secco chiudendo con un tempo di quasi 2 decimi migliori dell'italiano. Il campione del mondo in carica però ha dato buone sensazioni nel long run lasciando ben sperare per la gara. A sorpresa il più veloce di tutti nelle pre-è stato Brad Binder con il tempo di 1:43.436. Il sudafricano proverà ad inserirsi nell'egemonia Ducati quantomeno nel giro secco.