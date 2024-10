LIVE Arnaldi-Svajda ATP Shanghai 2024 in DIRETTA | si parte con l’americano al servizio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPRIMO SET 08:12 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di tre minuti via all’incontro con il californiano al. 08:11 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Matteoe lo statunitense Zachary. 08:07 Quello che andremo a commentare sarà il secondo confronto diretto tra i due tennisti, con l’italiano che poco più di un mese fa si impose per 3-0 in quel di Flushing Meadows. 08:03 Missione compiuta per il cileno Tabilo. Sul Campo 4 tra poco meno di venti minuti entreranno in campo MatteoZachary. 7.29 Buongiorno amici di OA Sport. Tabilo si è aggiudicato per 6-3 il primo set contro Rinderknech. A seguire toccherà ad