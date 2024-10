L’importanza di piante e fiori in casa e negli spazi privati

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024) I vantaggi dellein ambienti comee ufficio, le loro caratteristiche e il loro valore estetico Con il presente articolo introduciamo Il tema del Verde intrattando i principali vantaggi epregi. Analizzeremo i vari ambienti consigliandovi le tipologie e le caratteristiche che devono avere in ogni ambiente della. Lee iin volgono un ruolo fondamentale non solo dal punto di vista estetico, ma anche per il benessere psico-fisico. Alcune delle loro principali potenzialità sono:Purificare l’aria assorbendo anidride carbonica e rilasciando ossigeno. Alcune specie, come il pothos e la sansevieria, sono particolarmente efficaci nell’assorbire sostanze tossiche. Riducono lo stress, migliorano l’umore e aumentano la produttività.