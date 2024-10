Le tasse agitano il Governo Giorgetti | Nella manovra chiederemo sacrifici a tutti

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “Approveremo una Legge di Bilancio in cui saranno chiesti”. Lo dice il ministro dell’Economia Giancarloin un’intervista pubblicata ieri, giovedì 3 ottobre, dall’agenzia di stampa statunitense Bloomberg. Parole che hanno provocato fibrillazionimaggioranza die che hanno avuto un contraccolpo anche a Piazza Affari, che ha chiuso la giornata a -1,5%, peggior listino in Europa.stava rispondendo a una domanda sull’eventuale contributo volontario che l’esecutivo avrebbe in programma di chiedere alle banche, come forma lieve di tassa sugli extraprofitti. Extraprofitti, precisa il ministro, “è un termine scorretto”. L’idea del Mef è quella di “andare a tassare i profitti di chi li ha fatti, le rendite di chi le ha fatte”.