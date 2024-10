Le formiche praticano l'agricoltura da 66 milioni di anni (Di venerdì 4 ottobre 2024) AGI - Le colonie di formiche hanno iniziato a coltivare i funghi quando 66 milioni di anni fa un asteroide ha colpito il pianeta, probabilmente ponendo fine alla vita dei dinosauri. Questo curioso risultato emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Science, condotto dagli scienziati del National Museum of Natural History dello Smithsonian. Il team, guidato da Ted Schultz, ha analizzato i dati genetici di centinaia di specie di funghi e formiche per creare alberi evolutivi dettagliati. Quando gli esseri umani iniziarono a coltivare colture migliaia di anni fa, spiegano gli esperti, molti animali avevano già avviato pratiche simili da millenni. Grazie a un approccio combinato, i ricercatori hanno sviluppato una cronologia evolutiva dell'agricoltura delle formiche, individuando il momento in cui gli insetti avrebbero iniziato a coltivare funghi. Agi.it - Le formiche praticano l'agricoltura da 66 milioni di anni Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di venerdì 4 ottobre 2024) AGI - Le colonie dihanno iniziato a coltivare i funghi quando 66difa un asteroide ha colpito il pianeta, probabilmente ponendo fine alla vita dei dinosauri. Questo curioso risultato emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Science, condotto dagli scienziati del National Museum of Natural History dello Smithsonian. Il team, guidato da Ted Schultz, ha analizzato i dati genetici di centinaia di specie di funghi eper creare alberi evolutivi dettagliati. Quando gli esseri umani iniziarono a coltivare colture migliaia difa, spiegano gli esperti, molti animali avevano già avviato pratiche simili da millenni. Grazie a un approccio combinato, i ricercatori hanno sviluppato una cronologia evolutiva dell'delle, individuando il momento in cui gli insetti avrebbero iniziato a coltivare funghi.

