Incidente a Bologna in via del Tuscolano | gravissimo uomo di 65 anni

(Di venerdì 4 ottobre 2024), 4 ottobre 2024 –in via del, questa mattina attorno alle 11. Per cause ancora al vaglio dei vigili urbani intervenuti sul posto, una Opel Corsa condotta da undi 65ha sbandato ed è finita fuori strada, capottandosi in un campo vicino. L’automobile stava viaggiando in direzione centro e non c’erano altri passeggeri a bordo. Il 65enne è rimasto incastrato all’interno del veicolo e solo l’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di estrarlo dalle lamiere. Immediati i soccorsi del 118, intervenuti con ambulanza e automedica. Il guidatore è stato trasportato in codice di massima gravità all’ospedale Maggiore: è in condizioni gravissime e in prognosi riservata.