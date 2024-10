I cibi a base di proteine vegetali si possono continuare a chiamare salsicce e burger

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Si potràad usare la parola salsiccia, bistecca,o polpetta anche per gli alimenti avegetale, nonostante la dizione definisca prodotti che contengono ingredienti animali. Lo ha stabilito una sentenza molto attesa della Corte di giustizia europea (Cgue) emanata a seguito della causa indetta dall'Association protéines france, l'Union vegetarienne européenne (evu), l'Association végétérienne de france (avf) e la Società beyond meat inc. I quattro enti attivi nel settore dei prodottie vegani hanno contestato un decreto adottato dal governo francese (qui per saperne di più) che ha vietato l'utilizzo di nomi presi in prestito dal mondo animale per