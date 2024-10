Esordio amaro per la Virtus contro l’Efes finisce 67-76

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Bologna, 4 ottobre 2024 -per lasconfitta, alla sua prima uscita stagionale in Eurolega, ma anche prima sfida casalinga dell’anno e cede 67-76 ai turchi delIstanbul. Discreta prestazione per 30’, poi nell’ultima frazione di gioco la formazione di Luca Banchi fatica, patisce la fisicità degli avversari e alla fine cede. Sfida dalle mille emozioni e dal continuo ribaltamento di punteggio in un Unipol Arena di Casalecchio da sold-out. Avulso dal gioco Clyburn che chiede a 0 punti Inn 18’, latrova punti ed energie da Cordinier, Shengelia, con Diouf che si fa apprezzare per impegno e dedizione. Banchi si affida in avvio ad Hackett, Cordinier, Clyburn, Shengelia e Zizic. Davanti agli occhi del patron Massimo Zanetti e dalla dirigenza, e di Francesco Moser, seduto in prima fila a fianco proprio del presidente bianconero, laparte balbettante.