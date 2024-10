Cybertelecamere per beccare chi guida usando il telefonino | è la Milano da spiare

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La notizia, passata inosservata, potrebbe in realtà modificare il modo dire di molti automobilisti milanesi. Ma soprattutto potrebbe avere delle grosse ricadute sulla privacy dei cittadini, con un aumento di sanzioni e probabilmente anche di contestazioni. L’assessore alla Sicurezza del Comune di, Marco Granelli, infatti, vorrebbe introdurre in città un radar dotato di Intelligenza artificiale per controllare chiil cellulare. Ma siamo sicuri che la fotografia che immortale iltore con lo smartphone sia così precisa? E se ci fosse poi il rischio di avere una raffica di contestazioni perché i cosiddetti falsi positivi fossero troppi? Per di più il nuovo disegno di legge sull’Intelligenza artificiale non chiarisce fino in fondo di chi sia la responsabilità in caso di errore da parte della macchina.