Conte | C’è una cosa che mi è piaciuta più di tutte poi le parole su Lukaku e Politano-Neres

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Antonioha rilasciato alcune dichiarazioni poco dopo il fischio finale della sfida tra Napoli e Como, che ha visto uscire vittoriosi i calciatori partenopei. Il Napoli si prende i tre punti e la vetta in solitaria della classifica prima della seconda sosta stagionale per le Nazionali: un segnale forte e chiaro che la squadra partenopea manda a tutto il campionato, malgrado sia lo stesso Antonioa cercare di tenere con i piedi per terra tutto l’ambiente, che finalmente ha ritrovato il sorriso e l’entusiasmo. Il tecnico leccese ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ventre dello stadio Diego Armando Maradona, palesando il suo punto di vista in merito alla prestazione dei suoi uomini contro il Como e non solo.