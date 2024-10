C sinistra | sigle e alchimie storia tormentata della perenne ricerca del ' graal' dell' unità**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - In principio fu il trattino. Bisogna andare un po' indietro con la memoria e tornare a governi di centro-guidati da Aldo Moro con dentro il Psi. Una formula che aveva superato quella del "tripartito" (Dc-Psdi-Pri) utilizzata da Amintore Fanfani. Per dire che la passione del centroper le alleanze, lee gli schemi non nasce ieri. Affonda le radici nella Prima Repubblica. E regala un bel po' di pagine di cronaca politica da incorniciare e che arrivano fino ai tormenti di questi giorni del campo largo, ribattezzato ormai "campo santo". La questione trattino torna di attualità anni dopo, ad opera di Francesco Cossiga. Che lo ritira fuori quando mette assieme i suoi "straccioni di Valmy" per portare Massimo D'Alema a palazzo Chigi, seppellendo così per sempre il fattore K. Era la fine degli anni '90.