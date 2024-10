Bricolage il 90% degli italiani fa da sé

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 4 ottobre 2024 – A volte per piacere, a volte per necessità, glisi dedicano ai lavoretti di manutenzione della propria casa sempre più spesso, sia per dare sfogo alla propria creatività, sia per evitare i costi di intervento dei professionisti. Sono queste alcune delle ragioni che spiegano il boom del fai-da-te, che vede il 90%dedicarsi al, come evidenziato dall'Osservatorio Compass. Boom del fai da te La spesa media annuain tema diè superiore ai mille euro. Il 90%intervistati ha dichiarato di aver effettuato nell'annointerventi, e la spesa complessiva di1046 euro, è superiore di 100 euro rispetto a quella del 2023. Per i giovani il fai da te offre opportunità per esprimere la propria creatività, mentre tra i senior è un passatempo che aiuta a rilassarsi e gratificarsi.