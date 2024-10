Al via Tutto Sposi presente anche il Comune di Firenze con uno stand

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024), 4 ottobre 2024 – Torna ala fiera '' dedicata al settore dei matrimoni. La 31esima edizione parte oggi pomeriggio alla Fortezza da Basso, ospitata nel Padiglione Cavaniglia, con ingresso per i visitatori dalla Porta Faenza. L’evento, che si concluderà domenica 6 ottobre, permetterà di scoprire le ultime tendenze in fatto di abiti da sposa e sposo, decorazioni, fotografia e molto altro. Non mranno sfilate di moda, workshop e spettacoli dal vivo. “ila '' con un proprioinformativo - ha spiegato l'assessora all'anagrafe Laura Sparavigna - vogliamo cogliere l'occasione per ricordare a cittadine e cittadini che lo stato civile è l’ufficio comunale al quale bisogna fare riferimento per organizzare il proprio matrimonio o la propria unione civile.