Affari Tuoi segue i numeri della sorella morta e vince 100mila euro | Lei è con noi

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La puntata diandata in onda il 3 ottobre 2024 ha regalato momenti di grande emozione e suspense, confermando il programma come uno dei più seguititelevisione italiana. Sotto la conduzione di Stefano De Martino, la serata ha visto protagonista Luca, un concorrente del Trentino-Alto Adige, che ha affrontato il gioco con coraggio e determinazione. Luca ha partecipato dopo ben diciotto puntate di attesa, portando con sé una storia toccante legata alla sua famiglia. “Ho sognato che tornavo a casa con zero. Era un sogno breve”. >> “Ma tu che vuoi da me?”., il concorrente non si tiene. E neanche Stefano De Martino Ancora Luca: “Aprivo il pacco da 300mila e tornavo a casa con zero. Andavamo a casa felici ugualmente. Senza soldi. Bisogna rischiare, avere coraggio”, racconta a Stefano.