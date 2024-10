Acqua di riso l’elisir di bellezza per viso e capelli di cui non potrai più fare a meno

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Quando si tratta di prendersi cura della propria, l’oriente e in particolare il Giappone, ci fornisce sempre qualche dritta in più. Ingredienti per noi forse insoliti, ma che una volta sperimentati si fa fatica ad abbandonare. Ed è esattamente questo che accade quando si provano i tanti benefici che l’diha sia sulle pelle che sui nostri. In ingrediente della propria beauty routine che se fino a poco fa era da considerarsi “di nicchia” con la sua diffusione sui social (in particolare TikTok), ha letteralmente conquistato milioni di persone (per la precisione oltre 665 milioni di visualizzazioni). Come dire, non tutto ciò che è virale ha davvero proprietà miracolose, ma se si tratta dell’divi possiamo garantire che vale davvero la pena di provare a usarla.