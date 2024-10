Accordo Zeus aggiornato ‘Percorsi’ per i maltrattanti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) È stato firmato dal Questore di Grosseto Claudio Ciccimarra e dalla direttrice del Coeso Società della Salute Tania Barbi il protocollo di intesain materia di atti persecutori e violenza domestica, noto come protocollo "". Il Questore ha affermato di confidare negli effetti positivi del protocollo, valido strumento in termini di abbassamento della recidiva, a dimostrazione che gli interventi preventivi rivolti all’autore della violenza hanno grande importanza e si collocano in rapporto di complementarietà rispetto a quelli a sostegno delle vittime.