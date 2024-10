Un ecosistema finanziario innovativo l’ultima trovata di Saverio Fiorita e Mattia Cucchiarelli

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024)di, ecco tutti i dettaglisono i visionari fondatori di Royal Finance Coin (RFC), un progetto che ha come obiettivo la creazione di une sostenibile, che unisce il mondo delle criptovalute alla sostenibilità ambientale e alla finanza regolamentata. Grazie alla loro vasta esperienza nel settore,hanno dato vita a una piattaforma che sta rivoluzionando il modo in cui vengono gestite le criptovalute e i servizi finanziari digitali., con oltre 10 anni di esperienza come trader professionista e analista del rischio, ha avuto un ruolo cruciale nello sviluppo della solida struttura finanziaria di RFC.