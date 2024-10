Ultime Notizie Roma del 03-10-2024 ore 13 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 3 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Entrami interrotto all’improvviso ieri alle 6:20 un 4 ferroviario di Non specifica natura paralizzatoTiburtina e termini isolate così le minarik i posti diversi entrata Beati loro dicono i passeggeri rimasti intrappolati nei vagoni fermi in qualche terra di mezzo a breve oltre le stazioni anche le strade andranno in Penta eventi paralleli più grave un furgone in fiamme nella galleria Giovanni XXIII non aiutano è un po’ come una giornata di pioggia intensa con l’acqua che cade cade cade passano le ore e le cose diventano interminabili a farne le spese non è solo la capitale nelle zone periferichene perché lei arriva a macchia d’olio si fa sentire nelle grandi città italiane soffrono i treni Intercity e regionali la più stimata alta velocità è il bilancio del guasto ferroviario di ...