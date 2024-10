TS – Cazzuta offensiva e più forte delle ingiustizie | questa è la Juve

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 3 ottobre 2024) 2024-10-03 10:21:08 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport:è lantus che vuole la sua gente. Una squadra che non si arrende mai, fedele al “fino alla fine”. Un banda di uomini che scalano lee scollinano con gloria oltre gli errori arbitrali. Un gruppo che non smette di attaccare anche in dieci contro undici. Un insieme nel quale i giocatori tecnici stanno prendendo sempre più coraggio nella giocata, regalando sprazzi di pure spettacolo. Tanti fatti e altrettante riflessioni nella partita di ieri sera contro il Lipsia, tanto vale andare in ordine cronologico. L’infortunio di Bremer tiene tutti con il fiato sospeso, ma è meraviglioso per Motta aver visto come sa reagire la squadra alla botta psicologica (Bremer e Nico out nei primi minuti) e quanto èKalulu.