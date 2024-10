Teotino | L’Inter crede di potercela fare sempre Udine indicativa!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 3 ottobre 2024)ha parlato dele dei tanti gol subiti in questo inizio di campionato. A tal proposito prende come riferimento la partita con l’se. CAMPANELLO D’ALLARME – Gianfrancosui tanti gol subiti dal: «Siamoall’inizio della stagione, ma è giusto accendere un campanello d’allarme. La mia sensazione è che dal punto di vista tattico non ci sia alcuna variazione. Penso che l’età in difesa avanzata dei vari Acerbi e de Vrij alla lunga possa diventare un problema se non ci sarà un’aria di freschezza. Sui gol presi, a parte nel derby, c’è stata mancanza di concentrazione. Questa squadra ha fiducia in se stessa,molto di più nella sua forza e per cui a volte non mantiene quella feroce concentrazione in campionato perchédilo stesso».