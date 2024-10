Sparta Praga-Ajax tifosi olandesi arrestati dopo scontri con la Polizia locale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tensione nel centro dia margine del match di Europa League tra i padroni di casa delloe l’. Diverse centinaia dihanno infatti raggiunto la capitale della Repubblica Ceca senza biglietto di accesso per l’Eden Park e hanno dato vita acon lacercando di accedere comunque allo stadio. Le autorità ceche riportano sui social di aver arrestato “diversi” in seguito alle cariche che le forze dell’ordine hanno dovuto eseguire in tenuta anti-sommossa. Nelle ore precedenti la parte calda del tifo olandese si è radunata nella città vecchia, la parte più pittoresca di: qui gli inquirenti hanno rinvenuto poi coltelli e mazze da baseball, con iche nel frattempo si stavano spostando verso lo stadio con la metropolitana.