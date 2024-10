Roma allarme infiltrati al corteo pro-Palestina | monitorati i social media

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre 2024 – Sabato 5 ottobre, 2 giorni prima dell’anniversario dell’attentato di Hamas contro Israele, si preannuncia una giornata di intensa vigilanza a, in particolare attorno a piazzale Ostiense, dove è prevista una manifestazione pro-. Nonostante il divieto della Questura, comunicato nei giorni scorsi, diversi gruppi potrebbero tentare di confluire nell’area. Per prevenire potenziali disordini, le autorità hanno predisposto controlli ai caselli autostradali e nelle stazioni, al fine di intercettare eventuali arrivi di manifestanti provenienti da altre città. La sicurezza sarà massima, con particolare attenzione per identificareviolenti che potrebbero compromettere l’integrità dell’evento.