Patenti senza corsi | dopo anni di processi assolti tutti gli imputati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è chiusa definitivamente la vicenda giudiziaria che, dal 2018, ha coinvolto numerosiper presunte irregolarità nel rinnovo delleCQC (Carta di Qualificazione del Conducente), essenziale per il trasporto di merci e persone. Il Tribunale di Isernia ha infatti assoltoi coinvolti, ponendo fine a un processo che aveva attirato l’attenzione per la mole degli accusati: oltre 100 persone, tra funzionari pubblici e privati cittadini, erano sotto accusa per aver partecipato a un sistema fraudolento per ottenere leseguire l’iter legale previsto. L’accusa puntava il dito contro alcuni funzionari della Motorizzazione Civile di Isernia e l’autoscuola “Crolla”.