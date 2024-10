Operazione anti-camorra a Napoli 60 ordinanze di arresto

Leggi tutta la notizia su lettera43

Un blitz all'alba di giovedì 3 ottobre 2024 a Ponticelli eEst, con in campo circa 350 operatori della Polizia di Stato, sta portando all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per 60 persone. Le accuse vanno dall'associazione di stampo mafioso al tentato omicidio, dall'estorsione al traffico di droga. Nel mirino della Direzione distrettualemafia e delle indagini della Squadra mobile della questura dici sono i clan De Micco e De Martino. La misura è stata emesa dal gip del tribunale partenopeo su richiesta della Dda. I particolari verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa convocata per le 10.30 dal procuratore Nicola Gratteri.