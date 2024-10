Napoli-Como i convocati di Fabregas | c’è un assente

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ildirama la lista deiper la sfida di campionato contro il: c’è un solotra i giocatori diIl match traè in programma venerdì 4 ottobre alle ore 18:30 allo stadio Maradona. Gli azzurri allenati da Antonio Conte devono difendere il primato prima della sosta per gli impegni internazionali, ma gli ospiti arrivano a questa sfida con un umore piuttosto alto. Cescha dichiarato di voler mettere in difficoltà ile spera di avere una squadra che abbia l’atteggiamento giusto, che non abbia paura. Servirà il migliorper fermare i padroni di casa, spinti dal proprio pubblico e con 50 mila spettatori a seguito. Ad un giorno dal match, il mister spagnolo ha diramato la lista dei. L’annunciato già in conferenza stampa è uno solo: Alberto Cerri.