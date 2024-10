Michael è gay secondo Javier | la confessione di Jessica a Mariavittoria

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Era la notte del 2 ottobre del 2020 quando Rosalinda Cannavò – che ai tempi si faceva ancora chiamare Adua Del Vesco – disse sottovoce a Dayane Mello e Matilde Brandi che Massimiliano Morra era gay, una frase poi rettificata in diretta nella maniera più iconica di sempre: “Non ho detto che è gay, ma che è stratega“. E, in occasione del quarto anniversario di quella pagina televisiva,Morlacchi l’ha ripetuta identica conMinghetti sussurrandole all’orecchio un pensiero diMartinez suCastorino. “Ma che ti ha detto?“, ha chiesto. “Cheluiè gay“, ha risposto la cantante cercando di eludere i microfoni. Ma il labiale è inconfondibile. Un fatto successo in piena notte nella seconda regia ma che non è sfuggito al web, dato che la clip in questione è virale su tutti i social.