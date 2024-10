Masters 1000 di Shangai Berrettini torna in campo dopo l’infortunio | è vittoria al primo turno

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 3 ottobre 2024 – Inizia bene il torneo di Matteoneldi Shanghai. L'azzurro si impone in due set sull'australiano Chris O'Connell con il punteggio di 7-6 (10-8), 7-6 (8-6) in poco più di due ore di gioco. Al prossimotroverà Holger Rune, per una rivincita della gara di Cincinnati dove a trionfare fu il danese in tre set., reduce dal ritiro dal torneo di Tokyo per problemi agli addominali (leggi qui), dimostra di aver recuperato la condizione. Il 28enne romano conquista la primadell'anno in un. Nelset, in particolare, l'azzurro risale nel tie-break da 1-5. Con laodierna,ribadisce il feeling da record con i tie-break nella stagione in corso: ne ha vinto 14 sugli ultimi 15 giocati. (Fonte Adnkronos)