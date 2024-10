Maltempo in Emilia-Romagna a Bagnacavallo 800 persone evacuate | attesa piena dei fiumi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Inè stata emessa un’allerta meteo rossa dalla Protezione civile per rischio idraulico, a causa delladeitra giovedì notte e venerdì. Diverse aree della regione, soprattutto nella, sono sotto sorveglianza, con alcuni comuni che hanno già chiuso strade secondarie e distribuito sacchi di sabbia ai residenti le cui abitazioni sono state colpite da precedenti allagamenti. L’allerta, inizialmente arancione, è stata innalzata a rossa per le vulnerabilità territoriali legate ai danni dell’evento alluvionale recente. Alcuni sindaci hanno deciso di evacuare le frazioni più a rischio, come nel caso del Ravennate e del Bolognese.