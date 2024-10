L' Occidente si svegli prima che sia troppo tardi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Potremmo chiamarla la “sindrome di Sartre”: il filosofo francese, guru della sinistra radicale, che, negli anni ’70 vedeva nell’ayatollah Ruhollah Khomeini una forza progressiva della Storia. Una tesi già all’epoca evidentemente assurda, ma che poggiava su un caposaldo ben preciso: la sbandierata lotta all’imperialismo americano, che poi altro non era se non odio viscerale per l’e i suoi valori, nel nome di un terzomondismo idealizzato. Ebbene, sono trascorsi quarantacinque anni dalla rivoluzione iraniana. Un arco di tempo più che sufficiente per essersi resi conto di che cosa concretamente è il khomeinismo e il regime che è stato capace di produrre: una dittatura teocratica, pronta a eliminare i dissidenti e a foraggiare organizzazioni terroristiche utili a destabilizzare lo scacchiere mediorientale. Eppure la “sindrome di Sartre” è più viva che mai.