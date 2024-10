L’agonia di Stellantis | tutte le fabbriche ferme o al minimo Nel 2024 non produrremo più di 300mila auto Mai così poche dal 1957

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Sarà un mese da dimenticare, segnato da impianti chiusi o che viaggeranno con il motore ale solo per una manciata di giorni. Un periodonero non si era mai visto e riporterà l’Italia indietro di oltre sessant’anni, dritta al, quando si produssero un numero disimili alle previsioni del. Trecentomila o giù di lì, maida allora. Solo che quello fu un anno magico per la Fiat, con il lancio della prima 500. Mentre oggi proprio quel modello, nella sua versione elettrica, è il simbolo deldi. Mirafiori, dove si produce l’iconica vettura della casamobilistica, resterà vuota fino all’1 novembre e la previsione della Fiom, anticipata a Ilfattoquotidiano.it, è di appena 15 giorni di lavoro negli ultimi due mesi dell’anno.