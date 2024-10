La risolutezza di Israele ha svelato il bluff iraniano

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’Iran è una tigre di carta, ayatollah e Pasdaran sono una banda di fanfaroni capaci solo di massacrare il proprio popolo. Per la seconda volta il lancio di missili iraniani susi è rivelato un buco nell’acqua, uno show. È indicativo che l’unica vittima sia stato un palestinese di Gerico, Cisgiordania, ucciso dai frammenti di un missile intercettato. Missili ipersonici, peraltro, i più moderni e micidiali, a parole. Missili diretti sulla popolazione civile di Tel Aviv. Per uccidere ebrei. Nulla di fatto:è protetto non solo dal suo formidabile apparato di difesa, ma anche da una solida alleanza militare imperniata sugli Stati Uniti, Francia e Regno Unito di cui fanno parte ormai Arabia Saudita e persino la Giordania. Fanfaroni gli ayatollah e i Pasdaran, dicevamo, e infatti hanno proclamato tronfi di avere abbattuto ben trentacinque F16 israeliani.