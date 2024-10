La Pet Therapy si diffonde | I pazienti assimilano meglio le cure

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Roma, 3 ottobre 2024 – La “Pet” è sempre più diffusa. In hospice dove si cura anche chi non può guarire da malattie oncologiche, come in un progetto dell’Asl Cuneo 1. A Forlì dove 4 cani e un gatto danno supporto alleoncologiche nel reparto di Ginecologia dell’ospedale Morgagni-Pierantoni. O la “dog pet” per i bambini del reparto pediatrico del San Paolo di Milano. “Parliamo di una scienza che nasce in Usa negli ’70 – spiega all’Adnkronos Salute Federico Coccìa, veterinario a Roma – ed è una cura che viene fatta contestualmente alla cura tradizionale. C’è stato un incremento di queste iniziative perché i Dg degli ospedali o delle cliniche hanno visto e toccato con mano come bambini e anziani assimilinole terapie che devono fare quando con loro c’è un animale.