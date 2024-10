Io t’ammazzo ti metto le mani al collo | Eleonora Cecere contro Jessica Morlacchi Scoppia il caos nella casa del Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024)del, la lite trae Yulia Bruschi sembra aver lasciato degli strascichi anche sugli altri inquilini. Durante l’ultima puntata, infatti, le due concorrenti erano arrivate a insultarsi, anche pesantemente, in un fuorionda. Nei giorni successivi, però, anche gli altri membri del cast hanato l’accaduto, schierandosi dall’una o dall’altra parte. Molti di loro, però, sembrano dare ragione a Yulia, attaccando, anche duramente, in certi casi, la cantante sostenendo che abbia esagerato. In una di queste chiacchierate, poi, sono volate espressioni forti, che gli utenti hanno ripreso e condiviso sui social. “Io, tileal“, si sente dire dadurante una conversazione su. “Bisognerebbe darle quattro schiaffoni perché non ci si comporta così.