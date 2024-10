In casa del Magra Azzurri Giannini bomber indiscusso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tommasosi confermadel. Dall’inizio della stagione l’attaccante, classe ’97, si è già reso protagonista sia con la doppietta contro il San Desiderio, che è valsa la prima vittoria in campionato, che con i due gol che ha siglato in Coppa Italia contro l’Intercomunale Beverino. Una partenza alla grande e già quattro gol all’attivo. "Ho iniziato nel modo giusto, cercando di dare il mio contributo alla squadra. Contro il San Desiderio è arrivato il primo successo e questo è merito di tutti. Il primo gol è nato da un’azione sulla fascia con un cross in mezzo dove ho vinto un rimpallo e di prima ho sbloccato la gara. Il raddoppio, invece, è arrivato dopo un lancio da centrocampo. In velocità mi sono trovato davanti al portiere e l’ho superato". È stata davvero una vittoria così facile? "Per niente.