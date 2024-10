I Jalisse puntano a Sanremo 2025

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 3 ottobre 2024) In tanti, al loro posto, si sarebbero arresi dopo aver ricevuto ben 27 no. Eppure iancora ci sperano e, instancabili,, come ogni anno, al prossimo Festival di. Ospiti de La Volta Buona di Caterina Balivo, Alessandra Drusian e Fabio Ricci, i componenti del duo musicale, hanno annunciato di aver presentato, per il 28esimo anno di seguito, la richiesta di partecipazione alla kermesse canora. Memori dei 27 rifiuti ricevuti in precedenza, diventati ormai il vero ‘biglietto da visita’ di una carriera mai del tutto decollata dopo la vittoria nel 1997 con il brano Fiumi di Parole, i cantanti hanno deciso di darsi una doppia possibilità di riuscita. Per questo, hanno proposto addirittura due brani al direttore artistico Carlo Conti.