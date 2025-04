Ascolti Tv ieri 8 aprile doppietta De Martino su Rai1 e Rai2

ieri, martedì 8 aprile 2025, gli Ascolti tv registrano le seguenti medie: in access su Rai1 ‘Cinque Minuti’ 4.828.000 spettatori (23.8%), ‘Affari Tuoi’ 5.906.000 spettatori (26.9%). Su Canale5 ‘Striscia la Notizia’ 2.975.000 spettatori pari al 13.6%. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ 1.846.000 spettatori (8.5%). Su Rai3 ‘Il Cavallo e la Torre’ 1.270.000 spettatori (6.2%), ‘Un Posto al Sole’ 1.530.000 spettatori (7%). Su Rete4 ‘4 di Sera’ 900.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 857.000 spettatori e il 3.9% nella seconda.In prima serata su Rai2 lo show finale di ‘Stasera Tutto è Possibile’ 2.725.000 spettatori pari al 17.6%. Su Rai1 l’ultima puntata di ‘Morgane Detective Geniale 4‘ 2.004.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Canale5 ‘Il Turco’ 1.835.000 spettatori con share del 10. Lapresse.it - Ascolti Tv ieri 8 aprile, doppietta De Martino su Rai1 e Rai2 Leggi su Lapresse.it Nella serata di, martedì 82025, glitv registrano le seguenti medie: in access su‘Cinque Minuti’ 4.828.000 spettatori (23.8%), ‘Affari Tuoi’ 5.906.000 spettatori (26.9%). Su Canale5 ‘Striscia la Notizia’ 2.975.000 spettatori pari al 13.6%. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ 1.846.000 spettatori (8.5%). Su Rai3 ‘Il Cavallo e la Torre’ 1.270.000 spettatori (6.2%), ‘Un Posto al Sole’ 1.530.000 spettatori (7%). Su Rete4 ‘4 di Sera’ 900.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 857.000 spettatori e il 3.9% nella seconda.In prima serata sulo show finale di ‘Stasera Tutto è Possibile’ 2.725.000 spettatori pari al 17.6%. Sul’ultima puntata di ‘Morgane Detective Geniale 4‘ 2.004.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Canale5 ‘Il Turco’ 1.835.000 spettatori con share del 10.

Ascolti tv ieri (8 aprile): De Martino saluta con un un’altra serata da sogno, Can Yaman non sfonda. Ascolti TV martedì 8 aprile: chi ha vinto tra Morgane, Stasera tutto è possibile e Il Turco. Ascolti Tv ieri 8 aprile, doppietta De Martino su Rai1 e Rai2 - LaPresse. Ascolti tv ieri giovedì 3 aprile chi vince tra Che Dio ci aiuti 8, Cucciari, Del Debbio e Pechino Express 2025. Ascolti tv dell’8 aprile, Stefano De Martino vince la battaglia con Can Yaman. Ascolti tv, De Martino chiude distruggendo gli assi di Rai1-Canale 5. Floris senza pietà, Le Iene giù - Flop e top. Ne parlano su altre fonti

Ascolti Tv ieri 8 aprile, doppietta De Martino su Rai1 e Rai2 - Nella serata di ieri, martedì 8 aprile 2025, gli ascolti tv registrano le seguenti medie: in access su Rai1 ‘Cinque Minuti’ 4.828.000 spettatori (23.8%), ‘Affari Tuoi’ 5.906.000 spettatori (26.9%). Su ... (msn.com)

Ascolti TV martedì 8 aprile: chi ha vinto tra Morgane, Stasera tutto è possibile e Il Turco - Chi ha vinto tra la serie Morgane - Detective geniale proposta da Rai1, l'ultima puntata di Stasera tutto è possibile proposta da Rai2 e la fiction Il ... (fanpage.it)

Ascolti tv ieri (8 aprile): De Martino saluta con un un’altra serata da sogno, Can Yaman non sfonda - Stasera Tutto è Possibile chiude con il 18,2% di share, Il Turco parte dal 10,9%, Morgane cala, flop Un Giorno in Pretura, bene Floris: tutti i dati Auditel ... (libero.it)