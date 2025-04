Amts da domani scattano gli aumenti per il biglietto del bus e la sosta sulle strisce blu

domani, 10 aprile, il costo del biglietto degli autobus Amts aumenterà sensibilmente, passando da 1 euro a 1,40 euro per la corsa semplice. Una decisione che arriva dopo l’approvazione del bilancio consuntivo 2023 da parte dell’azienda di trasporto pubblico, interamente partecipata. Cataniatoday.it - Amts, da domani scattano gli aumenti per il biglietto del bus e la sosta sulle strisce blu Leggi su Cataniatoday.it A partire da, 10 aprile, il costo deldegli autobusaumenterà sensibilmente, passando da 1 euro a 1,40 euro per la corsa semplice. Una decisione che arriva dopo l’approvazione del bilancio consuntivo 2023 da parte dell’azienda di trasporto pubblico, interamente partecipata.

Scatta l'aumento Amt: biglietto più caro sugli autobus di linea.

