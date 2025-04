L’amministrazione Trump deve ripristinare l’accesso dell’Associated Press agli spazi chiave della Casa Bianca

L'amministrazione Trump deve ripristinare l'accesso dell'Associated Press agli spazi chiave della Casa Bianca. L'amministrazione Trump aveva bandito i giornalisti dell'AP dopo che la testata giornalistica si era rifiutata di utilizzare "Golfo d'America" nei suoi articoli. Il giudice distrettuale Trevor .

L’amministrazione Trump deve reintegrare 24mila dipendenti in prova licenziati da 18 agenzie per decisione del Doge di Musk - L’amministrazione Trump è stata costretta a fare marcia indietro ... “Chi guida un grande Paese fondatore come l’Italia deve assumersi le proprie responsabilità, portare una visione ... (ilfattoquotidiano.it)

Pam: i tagli Usa agli aiuti alimentari sono "una condanna a morte" per milioni di persone - Il Programma alimentare mondiale ha dichiarato che l'amministrazione Trump ha tagliato i fondi per i programmi salvavita in 14 Paesi impoveriti, nonostante si fosse precedentemente impegnata a risparm ... (msn.com)

Trump costretto a reintegrare 24mila dipendenti federali che aveva licenziato - L’amministrazione Trump è stata costretta a reintegrare almeno 24mila dipendenti federali in prova licenziati nel tentativo del presidente di ridurre l’apparato governativo. Lo scrive il ... (blitzquotidiano.it)