Raggirata telefonicamente da un finto operatore bancario | vede sparire tremila euro dal conto

Parmatoday.it - Raggirata telefonicamente da un finto operatore bancario: vede sparire tremila euro dal conto Leggi su Parmatoday.it Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Collecchio, a conclusione di una complessa attività d’indagine, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma, un 40enne italiano ritenuto, a seguito degli accertamenti e verifiche svolte, il presunto responsabile di truffa in danno di.

Raggirata telefonicamente da un finto operatore bancario: vede sparire tremila euro dal conto. Polizia di Stato riconsegna 40.000 euro ad anziana truffata.. La chiamano da finto numero della Questura e le svuotano il conto: truffata donna barese. Cambio del gestore di telefonia, l'ultima frontiera delle truffe telefoniche: Federconsumatori mette in guardia i cittadini. Anziana a Capannoli raggirata con la truffa del "suo figlio ha fatto un incidente": arrestato un sospettato. La truffa del loculo: “E’ scaduta la concessione, ci deve 5mila euro”. Ne parlano su altre fonti

Truffa a Genova, 59enne raggirata da finto operatore e finto carabiniere: “Trasferisca subito i soldi” - A richiedere l’intervento una 59enne che ha raccontato agli agenti di essere stata contattata telefonicamente qualche ora prima da un sedicente operatore ... che si è finto carabiniere e ... (msn.com)

Truffa del finto operatore delle Poste: con i codici prende i soldi dal conto - Denunciato un giovane dai carabinieri della stazione di Porto Potenza Picena, stanato dai carabinieri mediante l’analisi dei flussi bancari e dei tabulati telefonici ... (msn.com)

Truffa del disservizio per cambiare operatore: come funziona - Segnalare i tentativi di truffa: in caso di sospetto, è importante avvisare il proprio operatore e, se necessario, le autorità competenti come la Polizia Postale. Le truffe telefoniche sono ... (virgilio.it)